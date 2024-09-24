В Общественной палате назвали высоким уровень правовой подготовки партий и кандидатов в ЕДГ

Прошедшие выборы в рамках единого дня голосования (ЕДГ) показали высокий уровень правовой подготовки партий и кандидатов. Такое мнение выразил руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) России по контролю за голосованием Максим Григорьев на Всероссийском совещании с региональными общественными штабами.

«Для нас было важно, что все 23 активные политические партии выдвинули на выборах своих кандидатов, из них 20, то есть абсолютное большинство, прошли этап регистрации, а были избраны представители от 15 политических партий. Это показывает и конкурентность выборов, и то, что поддержкой пользуется большое количество партий. Все эти партии функционируют полноценно — и это очень важно», — приводит агентство РАПСИ слова эксперта.

Прошедшие выборы продемонстрировали позитивную тенденцию в том, что многие проблемы и разногласия в ходе ЕДГ рассматривались в установленном законом порядке и в отведённые для этого сроки, пояснил эксперт. В дни голосования за выбором россиян наблюдали 151 870 человек. По словам Григорьева, именно столько людей контролировали происходящее на участках и в момент подсчёта голосов.