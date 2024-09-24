В Общественной палате назвали высоким уровень правовой подготовки партий и кандидатов в ЕДГ
Григорьев: ЕДГ показал высокий уровень правовой подготовки партий и кандидатов
Прошедшие выборы в рамках единого дня голосования (ЕДГ) показали высокий уровень правовой подготовки партий и кандидатов. Такое мнение выразил руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) России по контролю за голосованием Максим Григорьев на Всероссийском совещании с региональными общественными штабами.
«Для нас было важно, что все 23 активные политические партии выдвинули на выборах своих кандидатов, из них 20, то есть абсолютное большинство, прошли этап регистрации, а были избраны представители от 15 политических партий. Это показывает и конкурентность выборов, и то, что поддержкой пользуется большое количество партий. Все эти партии функционируют полноценно — и это очень важно», — приводит агентство РАПСИ слова эксперта.
Прошедшие выборы продемонстрировали позитивную тенденцию в том, что многие проблемы и разногласия в ходе ЕДГ рассматривались в установленном законом порядке и в отведённые для этого сроки, пояснил эксперт. В дни голосования за выбором россиян наблюдали 151 870 человек. По словам Григорьева, именно столько людей контролировали происходящее на участках и в момент подсчёта голосов.
Общественник добавил, что от избирательных объединений, которые принимали естественное участие в выборах, было представлено 62 899 наблюдателей, а от Общественной палаты и палат субъектов — 51 891 наблюдатель. Кандидаты представили свыше 37 тысяч наблюдателей, уточнил Григорьев.
Напомним, что в России с 6-го по 8 сентября проводились трёхдневные выборы депутатов и руководителей регионов страны. Процедура прошла без нарушений, а 11 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова утвердила результаты выборов губернаторов. Руководитель ВЦИОМ Валерий Фёдоров отметил, что ЕДГ показал честность выборов в России.
ТАСС / ЕРА / ANATOLY MALTSEV