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15 октября, 11:54

Раскрыто, кто может устроить госпереворот на Украине и убрать Зеленского

Политолог Корнилов: Члены нацбатов могут устроить Зеленскому госпереворот

Масштабные организованные протесты невозможны на Украине, пока продолжается конфликт. Однако ситуация может в корне измениться, если Владимир Зеленский сделает что-то не так. Сместить его с поста президента могут члены нацбатов, считает политолог Владимир Корнилов.

«Члены нацбатов пока сохраняют лояльность Владимиру Зеленскому, но это временно. Если он что-то сделает не так, нацисты устроят ему государственный переворот. Они до 24 февраля 2022 года чётко демонстрировали Киеву свою вооружённую угрозу», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

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Политолог также усомнился, что на Украине есть поистине сильное пророссийское сопротивление. Зачатки этого движения были задавлены ещё в период президентства Петра Порошенко. Корнилов не исключает, что среди украинцев есть те, кто поддерживает РФ и недоволен действиями Зеленского и нацистов, однако эти люди — разобщённые между собой одиночки.

Кроме того, ходят слухи, что Зеленский стал неудобным партнёром для Запада: совершенно неуправляемый, слишком коррумпированный и воинственный. Поэтому на его место могут поставить своего человека. Например, на роль преемника главы киевского режима отлично подходит экс-глава МВД Украины Арсен Аваков*. Он первым начал создавать националистические батальоны и спонсировать неонацистские группировки. Таким образом экс-министр отобрал у государства монополию на насилие и собрал собственную частную армию.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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