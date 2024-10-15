Раскрыто, кто может устроить госпереворот на Украине и убрать Зеленского

Масштабные организованные протесты невозможны на Украине, пока продолжается конфликт. Однако ситуация может в корне измениться, если Владимир Зеленский сделает что-то не так. Сместить его с поста президента могут члены нацбатов, считает политолог Владимир Корнилов.

«Члены нацбатов пока сохраняют лояльность Владимиру Зеленскому, но это временно. Если он что-то сделает не так, нацисты устроят ему государственный переворот. Они до 24 февраля 2022 года чётко демонстрировали Киеву свою вооружённую угрозу», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Политолог также усомнился, что на Украине есть поистине сильное пророссийское сопротивление. Зачатки этого движения были задавлены ещё в период президентства Петра Порошенко. Корнилов не исключает, что среди украинцев есть те, кто поддерживает РФ и недоволен действиями Зеленского и нацистов, однако эти люди — разобщённые между собой одиночки.