Первым кандидатом на пост президента Украины, после того как американцы решат убрать Владимира Зеленского, будет Арсен Аваков*. Таким мнением поделился с "Царьградом" политолог Владимир Корнилов.

Эксперт отметил, что Зеленский стал для Запада неудобным партнёром: он совершенно неуправляемый, слишком коррумпированный и воинственный. Поэтому ему уже начали искать замену. На роль преемника главы киевского режима отлично подходит Аваков*. Экс-глава МВД Украины имеет связи и готов задействовать их.

"Когда придёт время убирать Зеленского, Аваков* будет рассматриваться как один из самых реальных кандидатов на замещение этой должности. С точки зрения Запада, во всяком случае", — заявил политолог.

Корнилов напомнил, что в своё время Аваков* был едва ли не вторым человеком в государстве. Он первым начал создавать националистические батальоны и спонсировать неонацистские группировки. Таким образом экс-министр отобрал у государства монополию на насилие и собрал собственную частную армию.

Когда Зеленский стал президентом, он отправил Авакова* в отставку. После этого экс-министр исчез с поля зрения, но продолжал оставаться одним из самых влиятельных и богатых людей на Украине. Он по сей день сохранил верных людей в силовых структурах и среди неонацистов. Также он поддерживает контакты с западными покровителями.