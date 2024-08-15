В России сочли первым шагом к "сдаче" Зеленского немецкое расследование о "Севпотоках"
Политолог Михайлов: Запад готовит Зеленского "к сдаче" перед переговорами
Владимир Зеленский. Фото © Telegram / V_Zelenskiy_official
Запад решил сделать из Владимира Зеленского крайнего в ситуации с подрывами "Северных потоков". Такое мнение выразил политолог Евгений Михайлов, комментируя RT статью WSJ о личном одобрении разрушительной атаки на газопроводы со стороны главаря киевского режима.
Эксперт уверен, что, очерняя Зеленского, США пытаются выйти на переговоры, которые не за горами. Ведь уже сейчас очевидно, что Россия выигрывает против Украины с её западными партнёрами. Ситуация в Курской области также закончится положительно для ВС РФ.
"Одной из этих попыток является обнародование информации о том, что Зеленский дал одобрение на подрыв "Северных потоков" и якобы США были против и предупредили об этом", — объяснил Михайлов.
Политолог уверен, что к Зеленскому возникнет много вопросов со стороны Германии, поскольку она была на втором месте по финансированию "Севпотоков" после США. Получается, что своим одобрением плана подрыва президент Украины нанёс колоссальный ущерб экономике ФРГ.
"Чем ближе Украина будет к краху, тем более уверенно будут звучать такие обвинения. Потому что Западу нужно готовиться к переговорам — и ему нужно предъявить виновных в событиях. Зеленского, на мой взгляд, западные партнёры готовят к сдаче", — заключил политолог.
Ранее стало известно, что план диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" был одобрен лично Владимиром Зеленским. Но после того как о готовящемся подрыве узнали в ЦРУ, лидер киевского режима пытался отменить операцию. Однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа и переиначил первоначальный план на своё усмотрение, в частности прибегнув к помощи офицера (уже бывшего) Сил специальных операций ВС Украины Романа Червинского. Сам Залужный впоследствии пришёл в ярость, узнав, что именно его обвинили в теракте. Он назвал информацию американских источников провокацией.
Стоит отметить, что причастность украинцев к подрыву "Северных потоков" вызывает большие сомнения у российских экспертов. Уже не в первый раз звучит мнение о том, что американцы таким образом хотят отвести от себя подозрения.