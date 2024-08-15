Запад решил сделать из Владимира Зеленского крайнего в ситуации с подрывами "Северных потоков". Такое мнение выразил политолог Евгений Михайлов, комментируя RT статью WSJ о личном одобрении разрушительной атаки на газопроводы со стороны главаря киевского режима.

Эксперт уверен, что, очерняя Зеленского, США пытаются выйти на переговоры, которые не за горами. Ведь уже сейчас очевидно, что Россия выигрывает против Украины с её западными партнёрами. Ситуация в Курской области также закончится положительно для ВС РФ.

"Одной из этих попыток является обнародование информации о том, что Зеленский дал одобрение на подрыв "Северных потоков" и якобы США были против и предупредили об этом", — объяснил Михайлов.

Политолог уверен, что к Зеленскому возникнет много вопросов со стороны Германии, поскольку она была на втором месте по финансированию "Севпотоков" после США. Получается, что своим одобрением плана подрыва президент Украины нанёс колоссальный ущерб экономике ФРГ.

"Чем ближе Украина будет к краху, тем более уверенно будут звучать такие обвинения. Потому что Западу нужно готовиться к переговорам — и ему нужно предъявить виновных в событиях. Зеленского, на мой взгляд, западные партнёры готовят к сдаче", — заключил политолог.