Дети российских олигархов стали бедняками

В России появилась новая категория «бедных» людей. Ими стали взрослые дети богатых родителей, живущие за их счёт, заявил научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший ректор Ярослав Кузьминов на научном семинаре «Оценка доходного неравенства населения России на основе объединения данных выборочных обследований доходов населения и налоговой статистики».

«Реально они тратят деньги родителей. Они живут в квартирах, принадлежащих родителям, они ездят на машинах, которые купили родители, они тратят деньги, которые им просто передают родители», — сказал Кузьминов.

Такая категория людей принадлежит группе обеспеченных граждан по своим тратам, но они не зарабатывают деньги, либо получают небольшие суммы. Именно поэтому их можно отнести к бедным. Такое явление в России очень распространено. Оно встречается даже чаще, чем в европейских или американских странах, добавил Кузьминов.