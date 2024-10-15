Дети российских олигархов стали бедняками
Экономист Кузьминов: В новую категорию бедных вошли взрослые дети богачей
В России появилась новая категория «бедных» людей. Ими стали взрослые дети богатых родителей, живущие за их счёт, заявил научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший ректор Ярослав Кузьминов на научном семинаре «Оценка доходного неравенства населения России на основе объединения данных выборочных обследований доходов населения и налоговой статистики».
«Реально они тратят деньги родителей. Они живут в квартирах, принадлежащих родителям, они ездят на машинах, которые купили родители, они тратят деньги, которые им просто передают родители», — сказал Кузьминов.
Такая категория людей принадлежит группе обеспеченных граждан по своим тратам, но они не зарабатывают деньги, либо получают небольшие суммы. Именно поэтому их можно отнести к бедным. Такое явление в России очень распространено. Оно встречается даже чаще, чем в европейских или американских странах, добавил Кузьминов.
Ранее Life.ru назвал самого богатого человека в мире. Им в третий раз подряд стал бизнесмен и предприниматель Илон Маск. Он возглавил рейтинг вместе со своим состоянием в 244 миллиарда долларов. Маск обошёл соперников даже несмотря на то, что за год потерял 7 миллиардов долларов.
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