Теперь банька под защитой: В Госдуме рассказали о плюсах расширения дачной амнистии

В российских дачных посёлках и садовых товариществах грядут приятные перемены. Госдума приняла законопроект о расширении дачной амнистии, он призван облегчить жизнь владельцам загородной недвижимости, рассказал Life.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, теперь у дачников появится возможность без лишней бюрократической волокиты оформить в собственность не только жилые дома, но и различные хозяйственные постройки.

«Представьте себе типичный дачный участок: уютный домик, окружённый садом, а вокруг — целый мир маленьких строений. Здесь и банька, где можно погреться после дня, и сарайчик для инструментов, и теплица, в которой зреют сочные помидоры. Все эти милые сердцу постройки долгие годы существовали как бы в правовом вакууме. Их использовали, о них заботились, но официально их оформить было непросто», — рассказал депутат.

Он отметил, что новый закон меняет ситуацию кардинально. По словам Гаврилова, теперь владелец участка сможет легализовать свою баню или сарай, построенные до 2013 года, без долгих походов по инстанциям. Достаточно будет предъявить старый технический паспорт или оценочную документацию. Это особенно важно для пожилых дачников, которым сложно разбираться в юридических тонкостях и собирать множество справок, добавил политик.

Но не только хозпостройки попали под действие новой «амнистии». Закон также распространяется на так называемые «двухсемейные дома» — небольшие таунхаусы, где под одной крышей живут две семьи. Такие дома, построенные до 1998 года, теперь можно будет оформить в собственность по упрощённой схеме. Это настоящий подарок для тех, кто годами жил в подвешенном состоянии, не имея возможности официально закрепить за собой жильё Сергей Гаврилов председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

По его словам, важно отметить, что новый закон — это не просто сухой юридический документ. Это признание государством ценности того образа жизни, который десятилетиями складывался на дачных участках.

Для многих россиян дача — это не просто место отдыха, а второй дом, где проводят значительную часть года. Возможность легко оформить все постройки в собственность даёт чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Больше не нужно опасаться, что любимую баньку или теплицу придётся сносить из-за отсутствия правильных бумаг председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

Гаврилов отметил, что новый закон значительно упростит жизнь садоводческим товариществам. По его словам, теперь они смогут без особых сложностей оформлять общее имущество, такое как дороги, электросети и водопровод. Это, по его мнению, откроет возможности для модернизации инфраструктуры и повышения комфорта жизни на дачах. Он добавил, что в целом расширение дачной амнистии является шагом навстречу простым гражданам. Гаврилов подчеркнул, что государство таким образом признаёт труд граждан и осознает важность маленьких домов и построек для них. Он выразил надежду, что совместными усилиями удастся сделать дачную жизнь более спокойной и удобной.

«Так что, дорогие дачники, готовьте свои старые техпаспорта и документы на землю. Скоро вы сможете с гордостью сказать, что каждый уголок вашего участка — от жилого дома до крошечного сарайчика — официально ваш. И пусть этот процесс станет не головной болью, а приятным поводом вспомнить историю каждой постройки, как каждого куста смородины на вашем любимом клочке земли», — подытожил Гаврилов.