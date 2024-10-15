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15 октября, 14:37

«Мало кто ушёл живым»: В «Ахмате» заявили об уничтожении немецких наёмников

Алаудинов: Солдаты «Ахмата»уничтожили немецкоговорящих наёмников в зоне СВО

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы подразделения успешно уничтожили наёмников, говоривших на немецком языке, на одном из участков фронта в зоне спецоперации. Он также отметил, что командование ВСУ не заботится о своих бойцах и отправляет на фронт неподготовленных солдат.

«Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушёл живым. То есть очень сильные потери понесли непосредственно иностранцы на этом участке, где находятся мои ребята», — рассказал Алаудинов в эфире «Соловьёв Live».

Военный отметил, что наёмники не готовы к напору, который на поле боя показывает российская армия.

Фиксируется всё: Наёмники и западная техника на Украине находятся под прицелом подполья
Фиксируется всё: Наёмники и западная техника на Украине находятся под прицелом подполья

Ранее старший инструктор Ленинградского полка ВС России с позывным Бетон заявил, что Украина поддерживает наёмников лучше, чем родных солдат ВСУ. По его словам, из-за этого киевские военные конфликтуют с иностранными бойцами. Он отметил, что простых мобилизовали «одним днём», а наёмники сначала прошли курс обучения.

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Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Александра Мышляева
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