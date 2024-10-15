«Мало кто ушёл живым»: В «Ахмате» заявили об уничтожении немецких наёмников

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы подразделения успешно уничтожили наёмников, говоривших на немецком языке, на одном из участков фронта в зоне спецоперации. Он также отметил, что командование ВСУ не заботится о своих бойцах и отправляет на фронт неподготовленных солдат.

«Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушёл живым. То есть очень сильные потери понесли непосредственно иностранцы на этом участке, где находятся мои ребята», — рассказал Алаудинов в эфире «Соловьёв Live».

Военный отметил, что наёмники не готовы к напору, который на поле боя показывает российская армия.