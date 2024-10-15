Названо народное средство от гриппа, которое может навредить при температуре выше 38

О пользе имбиря, особенно в период холодов, многим известно давно. В состав этого чудодейственного продукта входит масса витаминов и микроэлементов, в частности, марганец, магний, медь, фосфор, железо, кальций и прочее. Несмотря на это, не всем можно есть имбирь. Есть случаи, когда он противопоказан, пишет РИАМО.

Сообщается, что имбирь может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому есть его в первый раз следует с осторожностью. Также корень этого растения не рекомендован для детей дошкольного возраста, а также людям с желчнокаменной болезнью, язвой, гастритом и другими воспалительными заболеваниями ЖКТ. При изжоге имбирь может усилить неприятные симптомы.

Также известная восточная приправа может оказать негативное влияние на кровеносную систему. Поэтому имбирь следует исключить из рациона людям, у которых диагностирована гипертония или ишемическая болезнь сердца. Вопреки популярному мнению, нельзя пить горячие напитки с имбирём во время сильной простуды или ОРВИ с температурой выше 38 градусов. Также не стоит добавлять его в пищу беременным женщинам на последних месяцах.