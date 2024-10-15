Минкульт Украины: Каждый пятый выехавший артист не возвращается из-за границы

Каждый пятый украинский деятель культуры, который получает разрешение на Минкульта на выезд из страны, впоследствии не возвращается в Незалежную. Об этом сообщил глава Министерства культуры Украины Николай Точицкий, отметив, что при этом считает необходимым упростить процедуру выезда артистов за кордон.

«За последние годы должна была быть создана база, согласно которой деятели культуры могли бы выезжать за границу. Но её нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинство этих имён я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из 5 выехавших 1 не возвращается», — заявил министр.