Минкульт Украины: Каждый пятый выехавший артист не возвращается из-за границы
Каждый пятый украинский деятель культуры, который получает разрешение на Минкульта на выезд из страны, впоследствии не возвращается в Незалежную. Об этом сообщил глава Министерства культуры Украины Николай Точицкий, отметив, что при этом считает необходимым упростить процедуру выезда артистов за кордон.
«За последние годы должна была быть создана база, согласно которой деятели культуры могли бы выезжать за границу. Но её нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинство этих имён я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из 5 выехавших 1 не возвращается», — заявил министр.
В качестве иллюстрации того, о чём говорит Точицкий, напомним о ситуации, о которой Life.ru сообщал в марте этого года. Тогда три артиста балета из Львовской оперы не вернулись в Незалежную в составе остального коллектива после того, как у них завершились гастроли в Финляндии. Остаться за границей решили ведущий танцор балета Андрей Михалиха, его жена солистка Юлия Михалиха-Рома и Богдан Ключник.
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