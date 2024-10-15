Памятник русскому флотоводцу Фёдору Ушакову появился в Калуге
Новый памятник русскому флотоводцу Фёдору Ушакову в Калуге. Обложка © VK / Дмитрий Денисов
В Калуге открыли памятник знаменитому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову в день его памяти. Монумент разместили у храма Покрова Пресвятой Богородицы на улице Марата. О церемонии открытия рассказал городской голова Калуги Дмитрий Денисов.
Памятник Фёдору Ушакову установили в Калуге у храма Покрова Пресвятой Богородицы. Обложка © VK / Дмитрий Денисов
«Сегодня, в день памяти знаменитого русского флотоводца Фёдора Ушакова, в Калуге открыт памятник в его честь! Калуга тесно связана с Военно-морским флотом. На протяжении десятилетий она рождает матросов, адмиралов и моряков, которые защищают интересы нашей страны», — написал Денисов.
Также в церемонии открытия приняли участие экс-главнокомандующие Балтийского и Черноморского Флотов адмиралы Владимир Валуев и Владимир Комоедов, заместитель губернатора области Василий Быкадоров, глава городского самоуправления областного центра Юрий Моисеев, представители духовенства и общественности. Памятник также осветил благочинный города Калуги протоирей Андрей Богомолов.
15 октября отмечается День памяти адмирала русского флота Фёдора Ушакова, который не проиграл ни одного сражения. Офицер был примером доблести и реальной православной веры, став для многих моряков по сути духовным отцом. Ранее священник возмутился, что российские режиссёры упускают большие возможности, не беря во внимание такую личность и не снимая о нём кино.