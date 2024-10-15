Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
15 октября, 18:27

Памятник русскому флотоводцу Фёдору Ушакову появился в Калуге

Новый памятник русскому флотоводцу Фёдору Ушакову в Калуге. Обложка © VK / Дмитрий Денисов

Новый памятник русскому флотоводцу Фёдору Ушакову в Калуге. Обложка © VK / Дмитрий Денисов

В Калуге открыли памятник знаменитому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову в день его памяти. Монумент разместили у храма Покрова Пресвятой Богородицы на улице Марата. О церемонии открытия рассказал городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Памятник Фёдору Ушакову установили в Калуге у храма Покрова Пресвятой Богородицы. Обложка © VK / Дмитрий Денисов

Памятник Фёдору Ушакову установили в Калуге у храма Покрова Пресвятой Богородицы. Обложка © VK / Дмитрий Денисов

«Сегодня, в день памяти знаменитого русского флотоводца Фёдора Ушакова, в Калуге открыт памятник в его честь! Калуга тесно связана с Военно-морским флотом. На протяжении десятилетий она рождает матросов, адмиралов и моряков, которые защищают интересы нашей страны», — написал Денисов.

Также в церемонии открытия приняли участие экс-главнокомандующие Балтийского и Черноморского Флотов адмиралы Владимир Валуев и Владимир Комоедов, заместитель губернатора области Василий Быкадоров, глава городского самоуправления областного центра Юрий Моисеев, представители духовенства и общественности. Памятник также осветил благочинный города Калуги протоирей Андрей Богомолов.

Жители Вологды убедили губернатора поставить памятник Сталину
Жители Вологды убедили губернатора поставить памятник Сталину

15 октября отмечается День памяти адмирала русского флота Фёдора Ушакова, который не проиграл ни одного сражения. Офицер был примером доблести и реальной православной веры, став для многих моряков по сути духовным отцом. Ранее священник возмутился, что российские режиссёры упускают большие возможности, не беря во внимание такую личность и не снимая о нём кино.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Общество
  • Культура
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров