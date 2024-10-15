Синоптики предрекли 30-градусный мороз российскому региону
УГМС: На северо-востоке Якутии похолодает до -30 градусов
В некоторых районах Якутии температура опустится до -30 градусов. Об этом рассказали синоптики Управления гидрометеорологической службы (УГМС) по региону. По их прогнозам, ночные морозы ожидаются 16, 17 и 18 октября на северо-востоке области. Кроме того, в северных районах Якутии температура снизится до -18 градусов.
«Температура воздуха ночью -8...-13°С, на юго-западе -2...-7°С, на севере -13...-18°С, при прояснении на северо-востоке -23...-28°С, днём -1...-6°С, на севере -4...-9°С», — говорится в сообщении метеорологов.
Кроме того, в указанные дни практически на всей территории региона будет наблюдаться снегопад, причём 18 октября на юге Якутии прогнозируются метели и позёмки с порывами ветра до 20 метров в секунду.
Ранее Life.ru сообщал, что снег образовал первый снежный покров в Москве. По данным синоптиков, высота «сугробов» составила 1 см. Тем временем температура воздуха в столице постепенно повышается — вскоре весь выпавший снег растает. В следующий раз увидеть снежные хлопья москвичи смогут не ранее последней пятидневки октября.
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