Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
15 октября, 18:34

Комету Цзыцзиньшань, которая пролетает раз в 80 тысяч лет, сняли над Омском

Сделанный в Омске снимок кометы Цзыцзиньшань. Обложка © VK / Владимир Крупко

Сделанный в Омске снимок кометы Цзыцзиньшань. Обложка © VK / Владимир Крупко

Комета Цзыцзиньшань, которая сейчас пролетает над Землёй, стала видна в небе над Омском. Об этом сообщил глава городского планетария Владимир Крупко, опубликовав снимки у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Комета Tsuchinshan уже над Омском, и видимость будет улучшаться! <...> Вновь наблюдаем Луну, планеты и, конечно, комету 21 века! Сегодня несколько человек увидели комету без телескопа. Видимость улучшилась, надеемся на погоду завтра», — написал Крупко у себя на странице.

Сделанный в Омске снимок кометы Цзыцзиньшань. Фото © VK / Владимир Крупко

Сделанный в Омске снимок кометы Цзыцзиньшань. Фото © VK / Владимир Крупко

Сделанный в Омске снимок кометы Цзыцзиньшань. Фото © VK / Владимир Крупко

Сделанный в Омске снимок кометы Цзыцзиньшань. Фото © VK / Владимир Крупко

Сделанный в Омске снимок кометы Цзыцзиньшань. Фото © VK / Владимир Крупко

Сделанный в Омске снимок кометы Цзыцзиньшань. Фото © VK / Владимир Крупко

Напомним, что одна из самых ярких комет с названием C/2023 A3 или Цзыцзиньшань сейчас пролетает очень близко к Земле. В течение нескольких ближайших дней её можно будет разглядеть без телескопа, а российские учёные уже опубликовали снимки небесного тела.

Северное чудо: Жители России делятся невероятными кадрами полярного сияния
Северное чудо: Жители России делятся невероятными кадрами полярного сияния
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости науки
  • Интересное
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров