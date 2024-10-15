Комету Цзыцзиньшань, которая пролетает раз в 80 тысяч лет, сняли над Омском
Сделанный в Омске снимок кометы Цзыцзиньшань. Обложка © VK / Владимир Крупко
Комета Цзыцзиньшань, которая сейчас пролетает над Землёй, стала видна в небе над Омском. Об этом сообщил глава городского планетария Владимир Крупко, опубликовав снимки у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».
«Комета Tsuchinshan уже над Омском, и видимость будет улучшаться! <...> Вновь наблюдаем Луну, планеты и, конечно, комету 21 века! Сегодня несколько человек увидели комету без телескопа. Видимость улучшилась, надеемся на погоду завтра», — написал Крупко у себя на странице.
Напомним, что одна из самых ярких комет с названием C/2023 A3 или Цзыцзиньшань сейчас пролетает очень близко к Земле. В течение нескольких ближайших дней её можно будет разглядеть без телескопа, а российские учёные уже опубликовали снимки небесного тела.