Комету Цзыцзиньшань, которая пролетает раз в 80 тысяч лет, сняли над Омском

Комета Цзыцзиньшань, которая сейчас пролетает над Землёй, стала видна в небе над Омском. Об этом сообщил глава городского планетария Владимир Крупко, опубликовав снимки у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Комета Tsuchinshan уже над Омском, и видимость будет улучшаться! <...> Вновь наблюдаем Луну, планеты и, конечно, комету 21 века! Сегодня несколько человек увидели комету без телескопа. Видимость улучшилась, надеемся на погоду завтра», — написал Крупко у себя на странице.