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15 октября, 19:03

В Домодедово школьник проглотил распылитель от спрея для лечения горла

В Подмосковье подросток проглотил распылитель от спрея и был вынужден лечь на операционный стол. По данным сайта MK.ru, врачи достали инородный предмет из желудка 17-летнего мальчика.

Неудачное лечение горла произошло в Домодедово. Парень подхватил простуду и решил лечиться с помощью спрея от больного горла. В один из дней во время распыления школьник завёл носик препарата слишком глубоко. Часть устройства отскочила и попала ему в желудок.

В итоге мальчика экстренно отвезли в больницу. Там хирурги провели операцию и извлекли носик от лекарства.

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Точно такая же ситуация произошла в прошлом году в Сергиевом Посаде. Там 16-летний подросток решил полечиться от боли в горле и проглотил носик от спрея. Инородное тело длиной в пять сантиметров быстро достали хирурги. Врачи ввели пациента в состояние наркоза и извлекли трубку с помощью эндоскопа. Через пару дней мальчика уже выписали.

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Life.ru

Наталья Афонина
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