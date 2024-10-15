В Домодедово школьник проглотил распылитель от спрея для лечения горла
В Подмосковье подросток проглотил распылитель от спрея и был вынужден лечь на операционный стол. По данным сайта MK.ru, врачи достали инородный предмет из желудка 17-летнего мальчика.
Неудачное лечение горла произошло в Домодедово. Парень подхватил простуду и решил лечиться с помощью спрея от больного горла. В один из дней во время распыления школьник завёл носик препарата слишком глубоко. Часть устройства отскочила и попала ему в желудок.
В итоге мальчика экстренно отвезли в больницу. Там хирурги провели операцию и извлекли носик от лекарства.
Точно такая же ситуация произошла в прошлом году в Сергиевом Посаде. Там 16-летний подросток решил полечиться от боли в горле и проглотил носик от спрея. Инородное тело длиной в пять сантиметров быстро достали хирурги. Врачи ввели пациента в состояние наркоза и извлекли трубку с помощью эндоскопа. Через пару дней мальчика уже выписали.
Life.ru