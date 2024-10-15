Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
15 октября, 17:52

Путин обновил список участников Совета по культуре и искусству

Президент Российской Федерации Владимир Путин обновил список членов Совета по культуре и искусству. Соответствующее распоряжение главы нашего государства сегодня, 15 октября, появилось на портале правовой информации.

В состав совета вошли президент Первого канала Константин Эрнст, художественный руководитель и глава МХТ имени Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин, а также директор студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва. Заместитель российского лидера в Совете остался прежним — эти обязанности будет исполнять глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, а должность секретаря организации сохраняется за помощником российского лидера Владимиром Мединским.

Путин передал во временное госуправление активы холдинга «Главпродукт»
Путин передал во временное госуправление активы холдинга «Главпродукт»

Ранее Life.ru сообщал о том, что Владимир Путин назначил Артёма Жогу и Григория Гурова членами оргкомитета «Победа». Жога является представителем президента в Уральском федеральном округе, а Гуров недавно занял должность главы Росмолодёжи.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров