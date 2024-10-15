Путин обновил список участников Совета по культуре и искусству

Президент Российской Федерации Владимир Путин обновил список членов Совета по культуре и искусству. Соответствующее распоряжение главы нашего государства сегодня, 15 октября, появилось на портале правовой информации.

В состав совета вошли президент Первого канала Константин Эрнст, художественный руководитель и глава МХТ имени Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин, а также директор студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва. Заместитель российского лидера в Совете остался прежним — эти обязанности будет исполнять глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, а должность секретаря организации сохраняется за помощником российского лидера Владимиром Мединским.