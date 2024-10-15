Немцы пожаловались россиянину на его драчливого кота, но тот оказался не промах
Живущий в Германии россиянин получил письмо с жалобой на драчливого кота
Проживающий в Германии российский блогер Олег Железный рассказал, как едва не поссорился с соседями из-за своего кота. Питомец мужчины подрался с сородичем из дома неподалёку, после чего он получил письменную жалобу с требованием перевоспитать мурлыку. Ответ нашего соотечественника оказался не менее оригинальным.
«В письме указано, что у соседского кота на данный момент депрессия, он не хочет выходить на улицу, он травмирован, у него где-то там на шёрстке оказалась царапина и прочее. И говорится, чтобы я каким-то образом повлиял на свою кошку. Я написал ответ письменный моим дорогим соседям, прикреплю к нему пачечку корма небольшую. А в письме указал, что я проведу беседу со своей кошкой и что моя кошка просто не понимает немецкого языка, отчего у них случился конфликт», — сыронизировал автор истории.
Олег Железный рассказывает о письме соседей. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zh_ol
Необычная история недавно произошла и с другим россиянином, проживающим вблизи немецкого города Гарделеген. Мужчина катался на велосипеде и случайной оказался на территории одного из крупнейших в Германии центров военной подготовки Бундесвера. К счастью, заплутавшего иностранца не стали задерживать и отпустили с миром.
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