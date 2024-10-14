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14 октября, 02:49

Проходной двор: Россиянин катался на велосипеде и случайно проник на военную базу Бундесвера

BI: Российский велосипедист проник на территорию военной базы Бундесвера

Гражданин РФ проник на территорию одного из крупнейших центров военной подготовки Бундесвера в немецком городе Гарделеген, катаясь на велосипеде. О пребывании в запретной зоне россиянин узнал лишь от полицейского патруля, который остановил заплутавшего любителя активного отдыха.

«При выяснении личных данных выяснилось, что у мужчины есть гражданство России. Он заявил, что просто проезжал мимо и случайно оказался на территории. Мужчине позволили покинуть территорию», — утверждает Business Insider.

Инцидент произошёл 10 октября. Несмотря на режимность объекта, его гигантская территория в 23 тысячи гектаров не обнесена забором, а по периметру расставлены лишь предупреждающие знаки. По данным BI, руководство базы не исключает версию со шпионажем.

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Это уже третий по счёту инцидент на военных базах Бундесвера за последние месяцы. В середине августа на территории одной из частей в Кёльне произошла попытка диверсии. А спустя пару дней другой объект Вооружённых сил Германии в баварском Гархинге был взломан неизвестными, которые проделали дыру в ограждении казармы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Илья Пушкарев
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