Проходной двор: Россиянин катался на велосипеде и случайно проник на военную базу Бундесвера

Гражданин РФ проник на территорию одного из крупнейших центров военной подготовки Бундесвера в немецком городе Гарделеген, катаясь на велосипеде. О пребывании в запретной зоне россиянин узнал лишь от полицейского патруля, который остановил заплутавшего любителя активного отдыха.

«При выяснении личных данных выяснилось, что у мужчины есть гражданство России. Он заявил, что просто проезжал мимо и случайно оказался на территории. Мужчине позволили покинуть территорию», — утверждает Business Insider.

Инцидент произошёл 10 октября. Несмотря на режимность объекта, его гигантская территория в 23 тысячи гектаров не обнесена забором, а по периметру расставлены лишь предупреждающие знаки. По данным BI, руководство базы не исключает версию со шпионажем.