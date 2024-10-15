Виноват ураган: В Москве отменён концерт американского рэпера Tekashi 6IX9INE
В Москве отменили концерт американского рэпера Tekashi 6IX9INE
Американский рэпер Tekashi 6IX9INE. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 6ix9ine
В Москве отменили концерт американского рэпера Tekashi 6IX9INE. Об этом сообщает Mash. По информации телеграм-канала, музыкант подал заявку на визу, но в процессе оформления выяснилось, что у него есть задолженность перед налоговыми органами.
Даниэль Эрнандес (настоящее имя рэпера) быстро перевёл деньги, но в это время в США разразился ураган «Милтон», и все ведомства приостановили работу. В результате его паспорт остался на оформлении.
В итоге из-за отсутствия визы артисту пришлось перенести шесть концертов, включая выступления в Дубае, Франкфурте и Москве. Ближайшая доступная дата для площадки в столице России — 21 декабря.
Ранее Life.ru рассказывал, что концерт Бориса Гребенщикова* в Ницце отменили из-за ухудшения здоровья музыканта. Что именно случилось с артистом, остаётся загадкой. Однако купившим билеты пообещали вернуть деньги.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.