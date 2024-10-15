Футболист Крапивников с цветами извинился перед официанткой бара за удар в живот
Футболист Даниил Крапивников. Фото © VK/Daniil Krapivnikov
Футболист Даниил Крапивников принёс личные извинения официантке бара, на которую он набросился после победного матча Медиалиги, пишет SHOT.
Сегодня футболист приехал в тот самый бар, где случился неприятный инцидент, и вручил официантке букет цветов.
В Сети также опубликовали кадры самого инцидента с другого ракурса (второе видео). В разговоре с SHOT президент команды и рэпер Александр T-Killah заявил, что якобы «удара не было», а футболист просто наступил на ногу официантке, перед этим споткнувшись о тумбу.
Напомним, всё произошло в ночь с 13 на 14 октября. 21-летний игрок и его команда «Родина-Медиа» обыграла ФК «10», и футболисты пошли отмечать победу. Ближе к ночи после бурного празднования нетрезвый «Крап» зарядил официантке в живот.