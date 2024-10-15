Футболист Крапивников с цветами извинился перед официанткой бара за удар в живот

Футболист Даниил Крапивников принёс личные извинения официантке бара, на которую он набросился после победного матча Медиалиги, пишет SHOT.

Сегодня футболист приехал в тот самый бар, где случился неприятный инцидент, и вручил официантке букет цветов.

В Сети также опубликовали кадры самого инцидента с другого ракурса (второе видео). В разговоре с SHOT президент команды и рэпер Александр T-Killah заявил, что якобы «удара не было», а футболист просто наступил на ногу официантке, перед этим споткнувшись о тумбу.