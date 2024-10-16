Parisien: Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытого совета министров напомнил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что его страна была создана на основе решения ООН. По данным издания Parisien, лидер Елисейского дворца подчеркнул, что Тель-Авив должен соблюдать указы организации, ссылаясь на историческое голосование Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 году, которое поддержало разделение Палестины на арабское и еврейское государства.
Эта ситуация возникла на фоне обострения отношений между Францией и Израилем после того, как Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю, которое используется в боевых действиях в секторе Газа. Его позиция вызвала критику со стороны израильского премьера.
Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега установил между Биньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским «родственную связь», заявив, что премьер Израиля — Адольф Гитлер, проводящий политику террора, а лидер киевского режима — нацист и «сын Гитлера».