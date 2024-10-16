Многочасовой сбой в работе сайтов МВД РФ вызван обрывом линии связи

Сбой в работе сайтов МВД России был вызван обрывом линии связи, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По её словам, ситуация вызвана техническими причинами.

Интернет-ресурсы не доступны уже более семи часов. Волк добавила, что специалисты работают над устранением проблемы.