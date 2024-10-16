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15 октября, 22:15

Многочасовой сбой в работе сайтов МВД РФ вызван обрывом линии связи

Ирина Волк: Технические проблемы вывели из строя сайты МВД России

Сбой в работе сайтов МВД России был вызван обрывом линии связи, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По её словам, ситуация вызвана техническими причинами.

Интернет-ресурсы не доступны уже более семи часов. Волк добавила, что специалисты работают над устранением проблемы.

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Ранее стало известно, что в базе розыска МВД РФ появилась карточка блогера Сергея Косенко. «Mr. Thank you» вменяют две статьи УК РФ из-за видео, где он бросил своего двухмесячного сына в сугроб.

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«МВД Медиа»

Артём Гапоненко
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