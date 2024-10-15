В Москве задержали подозреваемого в покушении на хозяина «Гадкого Койота»
Задержан подозреваемый в покушении на убийство бизнесмена Виктора Мишачева
Правоохранители задержали подозреваемого в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.
Работа силовиков на месте взрыва авто в Москве. Видео © Life.ru
Напомним, утром 15 октября на капоте припаркованного внедорожника TANK на Профсоюзной улице в Москве сдетонировано самодельное взрывное устройство. Владельцем машины оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец сети баров «Гадкий Койот». Сразу после взрыва истекающий кровью хозяин внедорожника спасал раненого сына. Также пострадал сосед, находившийся рядом с авто в момент взрыва.
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