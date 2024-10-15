Второй пострадавший при подрыве авто хозяина бара «Гадкий койот» был судим не раз
Вторым пострадавшим при взрыве СВУ в Москве оказался судимый сосед хозяина авто
Второй пострадавший в результате взрыва СВУ на капоте авто в Москве, по данным SHOT, 43-летний Александр Ш. Мужчина находился рядом с машиной соседа, когда устройство сдетонировало.
Александр Ш. Фото © SHOT
Александр работает бурильщиком. Мужчина был несколько раз судим — один раз за кражу и несколько за хулиганство. Александра госпитализировали в больницу — у него ранения ноги и правого бедра.
Как уже писал Life.ru, самодельное взрывное устройство находилось в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK. Оно было прикрыто детской пелёнкой. Владельцем авто оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец сети баров «Гадкий Койот».