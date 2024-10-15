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15 октября, 07:26

Второй пострадавший при подрыве авто хозяина бара «Гадкий койот» был судим не раз

Вторым пострадавшим при взрыве СВУ в Москве оказался судимый сосед хозяина авто

Второй пострадавший в результате взрыва СВУ на капоте авто в Москве, по данным SHOT, 43-летний Александр Ш. Мужчина находился рядом с машиной соседа, когда устройство сдетонировало.

Александр Ш. Фото © SHOT

Александр Ш. Фото © SHOT

Александр работает бурильщиком. Мужчина был несколько раз судим — один раз за кражу и несколько за хулиганство. Александра госпитализировали в больницу — у него ранения ноги и правого бедра.

Истекающий кровью хозяин внедорожника в Москве после взрыва спасал раненого сына
Истекающий кровью хозяин внедорожника в Москве после взрыва спасал раненого сына

Как уже писал Life.ru, самодельное взрывное устройство находилось в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK. Оно было прикрыто детской пелёнкой. Владельцем авто оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец сети баров «Гадкий Койот».

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SHOT

Андрей Бражников
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