Выжившего при взрыве хозяина «Гадкого Койота» поместили в реанимацию

Бизнесмен, предприниматель и совладелец сети баров «Гадкий Койот» Виктор Мишачев, находится в реанимации. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве.

«Потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь, мужчина находится в реанимации. После разрешения врачей следователи столичного СК приступят к проведению с ними следственных действий», — говорится в сообщении.