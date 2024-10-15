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15 октября, 09:40

Выжившего при взрыве хозяина «Гадкого Койота» поместили в реанимацию

СУ СК: Раненый при взрыве авто в Москве Виктор Мишачев находится в реанимации

Владелец взорванного внедорожника Виктор Мишачев. Фото © SHOT

Владелец взорванного внедорожника Виктор Мишачев. Фото © SHOT

Бизнесмен, предприниматель и совладелец сети баров «Гадкий Койот» Виктор Мишачев, находится в реанимации. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве.

«Потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь, мужчина находится в реанимации. После разрешения врачей следователи столичного СК приступят к проведению с ними следственных действий», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи проводят все необходимые проверки для того, чтобы установить данные лиц, причастных к совершению преступления.

СК показал видео с моментом взрыва СВУ на капоте авто хозяина «Гадкого койота»
СК показал видео с моментом взрыва СВУ на капоте авто хозяина «Гадкого койота»

Как уже писал Life.ru, утром 15 октября самодельное взрывное устройство, лежавшее в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK, сдетонировало на Профсоюзной улице в Москве. Владельцем авто оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец сети баров «Гадкий Койот». Сразу после взрыва истекающий кровью хозяин внедорожника спасал раненого сына. Также пострадал сосед, находившийся рядом с авто в момент взрыва.

Наталья Афонина
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