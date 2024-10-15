СК показал видео с моментом взрыва СВУ на капоте авто хозяина «Гадкого койота»

Там пояснили, что в рамках расследования уголовного дела осматриваются записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, проводятся обыски. На кадрах с места событий видно дым после взрыва. Затем Мишачев с сыном забегает в подъезд.