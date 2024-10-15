СК показал видео с моментом взрыва СВУ на капоте авто хозяина «Гадкого койота»
Место взрыва в Москве. Фото © Life.ru
Момент взрыва СВУ на капоте внедорожника совладельца бара сети баров «Гадкий Койот» Виктор Мишачева попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовало СУ СК Москвы.
Взрыв авто совладельца бара сети баров «Гадкий Койот» Виктор Мишачева. Видео © ГСУ СК России по г. Москве
«Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего», – отметили в главке.
Там пояснили, что в рамках расследования уголовного дела осматриваются записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, проводятся обыски. На кадрах с места событий видно дым после взрыва. Затем Мишачев с сыном забегает в подъезд.
Как уже писал Life.ru, самодельное взрывное устройство находилось в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK. Оно было прикрыто детской пелёнкой. Владельцем авто оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец сети баров «Гадкий Койот». Сразу после взрыва истекающий кровью хозяин внедорожника спасал раненого сына.