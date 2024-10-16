Немецкая авиакомпания сильно поплатилась за отказ перевозить евреев

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила штраф в размере четырёх миллионов евро за отказ обслужить группу пассажиров, среди которых были евреи. Как сообщает NBC News, это решение Министерства транспорта США было вынесено после получения 40 официальных жалоб от пассажиров.

Инцидент произошёл, когда на рейс из Нью-Йорка в Будапешт с пересадкой во Франкфурте-на-Майне в мае 2022 года пытались пройти 128 человек, одетых в традиционные еврейские наряды. Сотрудники авиакомпании ошибочно приняли их за одну организованную группу, хотя позже выяснилось, что многие из них не были знакомы друг с другом. Это решение вызвало волну критики и привело к самому крупную штрафу, вынесенному американским министерством за дискриминацию.