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16 октября, 00:14

Немецкая авиакомпания сильно поплатилась за отказ перевозить евреев

Авиакомпанию Lufthansa оштрафовали на 4 млн евро из-за отказа перевозить евреев

Самолёт компании Lufthansa. Обложка © flickr / Andre Bonn

Самолёт компании Lufthansa. Обложка © flickr / Andre Bonn

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила штраф в размере четырёх миллионов евро за отказ обслужить группу пассажиров, среди которых были евреи. Как сообщает NBC News, это решение Министерства транспорта США было вынесено после получения 40 официальных жалоб от пассажиров.

Инцидент произошёл, когда на рейс из Нью-Йорка в Будапешт с пересадкой во Франкфурте-на-Майне в мае 2022 года пытались пройти 128 человек, одетых в традиционные еврейские наряды. Сотрудники авиакомпании ошибочно приняли их за одну организованную группу, хотя позже выяснилось, что многие из них не были знакомы друг с другом. Это решение вызвало волну критики и привело к самому крупную штрафу, вынесенному американским министерством за дискриминацию.

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Ранее стало известно, что пассажиры авиакомпании Emirates больше не смогут брать с собой на борт пейджеры и рации. Их запрещено переносить как в ручной клади, так и в багаже. Устройства конфискует полиция Дубая.

Артём Гапоненко
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