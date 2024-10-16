Работа сайтов МВД России восстановлена после многочасового сбоя
Функционирование сайтов МВД России полностью восстановлено после обрыва линии связи. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Работоспособность ведомственных официальных сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена», — написала она в телеграм-канале.
Напомним, сайты МВД России не работали более восьми часов из-за независимых от ведомства технических причин. Специалисты работали над устранением неполадок.
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