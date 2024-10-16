Работа сайтов МВД России восстановлена после многочасового сбоя

Функционирование сайтов МВД России полностью восстановлено после обрыва линии связи. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Работоспособность ведомственных официальных сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена», — написала она в телеграм-канале.