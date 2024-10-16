Гигантский столб пепла вырвался из-под земли на Камчатке, и это ещё не конец

Вулкан Карымская Сопка на Восточном хребте полуострова Камчатка выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Шлейф движется в северо-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива, на его пути нет населённых пунктов, предупредили в краевом управлении МЧС РФ.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), активность исполина продолжается и может усилиться. Выбросу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

«Выбросы пепла на высоту до десяти километров над уровнем моря могут произойти в любое время. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолёты», — отметили учёные.