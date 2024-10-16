Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 02:40

Гигантский столб пепла вырвался из-под земли на Камчатке, и это ещё не конец

Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на высоту 2,5 километра

Столб пепла над вулканом. Обложка © Telegram / KVERT ИВиС ДВО РАН

Столб пепла над вулканом. Обложка © Telegram / KVERT ИВиС ДВО РАН

Вулкан Карымская Сопка на Восточном хребте полуострова Камчатка выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Шлейф движется в северо-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива, на его пути нет населённых пунктов, предупредили в краевом управлении МЧС РФ.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), активность исполина продолжается и может усилиться. Выбросу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

«Выбросы пепла на высоту до десяти километров над уровнем моря могут произойти в любое время. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолёты», — отметили учёные.

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепловый столб на 3,5 км
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепловый столб на 3,5 км

Зрелищные кадры пробуждения вулкана недавно пришли и с юго-запада Исландии. В месте извержения образовалась многокилометровая расщелина, откуда начали подниматься фонтаны магмы. Близлежащие районы пришлось эвакуировать.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров