Гигантский столб пепла вырвался из-под земли на Камчатке, и это ещё не конец
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Столб пепла над вулканом. Обложка © Telegram / KVERT ИВиС ДВО РАН
Вулкан Карымская Сопка на Восточном хребте полуострова Камчатка выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Шлейф движется в северо-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива, на его пути нет населённых пунктов, предупредили в краевом управлении МЧС РФ.
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), активность исполина продолжается и может усилиться. Выбросу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.
«Выбросы пепла на высоту до десяти километров над уровнем моря могут произойти в любое время. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолёты», — отметили учёные.
Зрелищные кадры пробуждения вулкана недавно пришли и с юго-запада Исландии. В месте извержения образовалась многокилометровая расщелина, откуда начали подниматься фонтаны магмы. Близлежащие районы пришлось эвакуировать.