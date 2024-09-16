Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепловый столб на 3,5 км
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. © Обложка Telegram / МЧС Сахалинской области
Вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир утром 16 сентября выбросил пепловый столб, поднявшийся на высоту 3,5 км над уровнем моря. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Сахалинской области.
По информации ведомства, пепловый шлейф распространился на более чем 5 км в южном направлении от вулкана. В городе Северо-Курильске, который является единственным населённым пунктом на Северных Курилах, пеплопад не зафиксирован, и запах сероводорода не ощущался. В настоящее время угрозы для населения нет, в МЧС не поступало жалоб или звонков от жителей.
Ранее сообщалось, что извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч выпустил столбы пепла. Группа реагирования зафиксировала пепловый выброс до 4 километров. В середине августа из-за Шивелуча даже объявляли красный авиационный код.