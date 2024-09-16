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16 сентября, 04:51

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепловый столб на 3,5 км

Пепловый выброс на вулкане Эбеко. © Обложка Telegram / МЧС Сахалинской области

Пепловый выброс на вулкане Эбеко. © Обложка Telegram / МЧС Сахалинской области

Вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир утром 16 сентября выбросил пепловый столб, поднявшийся на высоту 3,5 км над уровнем моря. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Сахалинской области.

По информации ведомства, пепловый шлейф распространился на более чем 5 км в южном направлении от вулкана. В городе Северо-Курильске, который является единственным населённым пунктом на Северных Курилах, пеплопад не зафиксирован, и запах сероводорода не ощущался. В настоящее время угрозы для населения нет, в МЧС не поступало жалоб или звонков от жителей.

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Ранее сообщалось, что извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч выпустил столбы пепла. Группа реагирования зафиксировала пепловый выброс до 4 километров. В середине августа из-за Шивелуча даже объявляли красный авиационный код.

Артём Гапоненко
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