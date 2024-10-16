Над Воронежской областью подавили беспилотник
Гусев: Системы РЭБ подавили беспилотник ВСУ над Воронежской областью
Украинский беспилотник засекли в небе над Воронежской областью ранним утром 16 октября. Расчёты комплексов радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА и защитили регион от очередной террористической атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Гусев.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник в Telegram, объявив об отбое опасности атаки БПЛА.
А в Краснодарском крае поздним вечером 15 октября беспилотник ВСУ протаранил жилой дом. По счастливой случайности жильцы не пострадали и отделались лишь испугом. Местные власти помогут им восстановить повреждённые конструкции.
Telegram / Минобороны России