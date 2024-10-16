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16 октября, 02:55

Над Воронежской областью подавили беспилотник

Гусев: Системы РЭБ подавили беспилотник ВСУ над Воронежской областью

Украинский беспилотник засекли в небе над Воронежской областью ранним утром 16 октября. Расчёты комплексов радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА и защитили регион от очередной террористической атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник в Telegram, объявив об отбое опасности атаки БПЛА.

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А в Краснодарском крае поздним вечером 15 октября беспилотник ВСУ протаранил жилой дом. По счастливой случайности жильцы не пострадали и отделались лишь испугом. Местные власти помогут им восстановить повреждённые конструкции.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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