Над Воронежской областью подавили беспилотник

Украинский беспилотник засекли в небе над Воронежской областью ранним утром 16 октября. Расчёты комплексов радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА и защитили регион от очередной террористической атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник в Telegram, объявив об отбое опасности атаки БПЛА.