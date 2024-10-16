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16 октября, 04:32

Неизвестные чёрные шары вынудили власти Сиднея закрыть местный пляж Куджи

Чёрные шары на пляже Сиднея. Обложка © randwick.nsw.gov.au

Чёрные шары на пляже Сиднея. Обложка © randwick.nsw.gov.au

Власти Рэндвика, являющегося пригородом Сиднея, приняли решение временно закрыть пляж Куджи после обнаружения на его территории шарообразного мусора неясного происхождения. Об этом сообщил городской совет на официальном сайте.

Спасатели, патрулирующие пляж, заметили странные объекты в виде чёрных шаров днём 15 октября. В связи с этим было принято решение закрыть зону до выяснения всех обстоятельств.

На данный момент эксперты из городского совета затрудняются определить, откуда появились шары и из какого материала они сделаны. По предварительным предположениям, они могут оказаться так называемыми «смоляными шарами», которые возникают при взаимодействии нефти, воды и различных отходов — процесс, часто наблюдаемый при разливах нефти или её утечках.

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Артём Гапоненко
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