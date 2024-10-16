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16 октября, 05:46

Жапаров жёстко пресёк мечты Запада о разрыве между Киргизией и Россией

Президент Киргизии Жапаров исключил отказ страны от сотрудничества с Россией

Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / POOL / Кормилицына Кристина

Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / POOL / Кормилицына Кристина

Власти Киргизии будут продолжать сотрудничество с Россией вопреки западному давлению. С таким заявлением выступил президент республики Садыр Жапаров в интервью киргизскому госагентству «Кабар».

«С момента начала (конфликта — Прим. Life.ru) между Россией и Украиной западные страны продолжают осуждать Россию. Безусловно, есть западные страны, которые просят нас не сотрудничать с Россией. Однако я всегда открыто и искренне отвечаю им: мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией», — подчеркнул лидер страны.

Как отметил президент, Россия поставляет Киргизии нефть, газ, пшеницу и прочие продукты. Большая часть автомобильного сообщения страны связана с российскими территориями. Помимо этого, в РФ пребывает около миллиона трудовых мигрантов, напомнил Жапаров. Он обратил внимание западных политиков на то, что некоторые из них сами ведут дела с Россией, а соответственно требовать других отказаться от этого не могут.

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Напомним, Садыр Жапаров последовательно отстаивает право на добрые отношения и сотрудничество с Россией. Недавно он призвал западных коллег не пытаться воздействовать на отношения Бишкека и Москвы.

Николай Рюмин
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