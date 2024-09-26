Киргизия попросила у ОБСЕ поддержки со статусом непостоянного члена СБ ООН

Киргизия попросила поддержать свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН во время встречи с действующими председателем ОБСЕ, министром иностранных и по делам Европы Мальты Яном Боргом на полях 79-сессии Генеральной Ассамблеи. Такую просьбу коллеге высказал глава МИД республики Жээнбек Кулубаев.

«Министр Кулубаев проинформировал относительно кандидатуры Кыргызской Республики в состав непостоянных членов СБ ООН на 2027–2028 годы и выразил просьбу о поддержке кандидатуры КР», — заявили в пресс-службе МИД Киргизии.

Оба министра выказали заинтересованность в «активизации двустороннего диалога». Они также смогли поговорить насчёт потенциальных направлений «взаимовыгодного сотрудничества» и обсудить «перспективы развития двусторонних отношений в различных сферах», в том числе в плане международной арены.