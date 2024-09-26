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Регион
26 сентября, 10:10

Киргизия попросила у ОБСЕ поддержки со статусом непостоянного члена СБ ООН

Киргизия попросила поддержать свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН во время встречи с действующими председателем ОБСЕ, министром иностранных и по делам Европы Мальты Яном Боргом на полях 79-сессии Генеральной Ассамблеи. Такую просьбу коллеге высказал глава МИД республики Жээнбек Кулубаев.

«Министр Кулубаев проинформировал относительно кандидатуры Кыргызской Республики в состав непостоянных членов СБ ООН на 2027–2028 годы и выразил просьбу о поддержке кандидатуры КР», — заявили в пресс-службе МИД Киргизии.

Оба министра выказали заинтересованность в «активизации двустороннего диалога». Они также смогли поговорить насчёт потенциальных направлений «взаимовыгодного сотрудничества» и обсудить «перспективы развития двусторонних отношений в различных сферах», в том числе в плане международной арены.

До этого президент республики Садыр Жапаров отметил, что республика очень рассчитывает на поддержку кандидатуры Киргизии в непостоянные члены Совбеза ООН со стороны всех входящих в состав организации государств на выборах, которые пройдут в июне 2026 года в Нью-Йорке.

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Напомним, что неделя высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 24 сентября. Участие в ней примут более 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел. На мероприятии уже выступил американский лидер Джо Байден, глава киевского режима Зеленский и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Также на сессию Генассамблеи уже прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Афонина
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