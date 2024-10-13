Глава Киргизии призвал двуличный Запад не лезть в отношения Москвы и Бишкека

Страны Запада не вправе требовать от Киргизии остановки или ограничения партнёрства с Москвой. Такое заявление сделал киргизский президент Садыр Жапаров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Когда я езжу по Европе, они говорят одно, но делают другое. <...> Они нам не должны говорить, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ», — прокомментировал ситуацию глава Киргизии.