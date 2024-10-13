Глава Киргизии призвал двуличный Запад не лезть в отношения Москвы и Бишкека
Жапаров: Запад не вправе требовать от Бишкека ограничить партнёрство с Россией
Страны Запада не вправе требовать от Киргизии остановки или ограничения партнёрства с Москвой. Такое заявление сделал киргизский президент Садыр Жапаров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин».
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Запад не вправе отказывать Бишкеку в партнёрстве с Москвой. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Когда я езжу по Европе, они говорят одно, но делают другое. <...> Они нам не должны говорить, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ», — прокомментировал ситуацию глава Киргизии.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как 8 октября в Кремле состоялась встреча глав стран СНГ в узком формате, где выступал и президент России Владимир Путин. В ходе мероприятия было анонсировано совместное празднование в 2025 году Содружеством 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Также российский лидер заявил, что приоритет СНГ — обеспечение безопасности и охраны правопорядка. По завершении мероприятия участники подписали документы, в которых среди прочего призвали мировое сообщество бороться с проявлениями нацизма и не допускать фальсификации истории.
ТАСС / Валерий Шарифулин