В возрасте 80 лет скончался бывший командующий войсками НАТО в Косово генерал Майк Джексон. О трагедии сообщает пресс-служба Британской армии в соцсети Х.

В России генерал прославился тем, что не стал останавливать российских миротворцев в Приштине в 1999 году. Он доложил главнокомандующему Объединёнными силами альянса в Европе американскому генералу Уэсли Кларку, что не намерен «начинать третью мировую войну». Его решение позволило подразделениям из РФ переброситься на Слатину.

В 1972 году Джексон участвовал в расстреле демонстрантов в Северной Ирландии, это событие запомнилось как «Кровавое воскресенье». После обнародования данных расследования, военный извинился за преступления британских войск.