Скончался легендарный командующий войсками НАТО, не допустивший третьей мировой
Пропустивший миротворцев РФ в Косово генерал Джексон умер в 80 лет
Майк Джексон. Обложка © Flickr / Albany Associates
В возрасте 80 лет скончался бывший командующий войсками НАТО в Косово генерал Майк Джексон. О трагедии сообщает пресс-служба Британской армии в соцсети Х.
В России генерал прославился тем, что не стал останавливать российских миротворцев в Приштине в 1999 году. Он доложил главнокомандующему Объединёнными силами альянса в Европе американскому генералу Уэсли Кларку, что не намерен «начинать третью мировую войну». Его решение позволило подразделениям из РФ переброситься на Слатину.
В 1972 году Джексон участвовал в расстреле демонстрантов в Северной Ирландии, это событие запомнилось как «Кровавое воскресенье». После обнародования данных расследования, военный извинился за преступления британских войск.
Недавно от сердечной недостаточности скончался бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, ему было 69 лет. Трагедия случилась в Северной Македонии, где политик участвовал в международной конференции по культурной дипломатии.