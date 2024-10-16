Дикие стритрейсеры устроили ночной дрифт по Петербургу и лишились 9 машин

В Санкт-Петербурге группа стритрейсеров решила устроить шумный заезд неподалёку от «Газпром Арены». Однако веселье не продлилось долго. Вскоре к лихачам нанесла визит полиция, после чего на участников было предъявлено 42 административных нарушения.

В Санкт-Петербурге ночной дрифт на «Газпром Арене» завершился 42 административными нарушениями. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Всего в ночном заезде приняло участие семь «гонщиков». Их заставили проходить тест на содержание алкоголя в организме, после чего осмотрели машины. Оказалось, что владельцы незаконно протюнинговали автомобили. Девять машин с Крестового отправились на штрафстоянку. Полицейские считают, что любители дрифта подделали номера, что грозит даже уголовным делом.