Дикие стритрейсеры устроили ночной дрифт по Петербургу и лишились 9 машин
В Санкт-Петербурге любители дрифта получили 42 административки за ночной заезд
В Санкт-Петербурге группа стритрейсеров решила устроить шумный заезд неподалёку от «Газпром Арены». Однако веселье не продлилось долго. Вскоре к лихачам нанесла визит полиция, после чего на участников было предъявлено 42 административных нарушения.
В Санкт-Петербурге ночной дрифт на «Газпром Арене» завершился 42 административными нарушениями. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Всего в ночном заезде приняло участие семь «гонщиков». Их заставили проходить тест на содержание алкоголя в организме, после чего осмотрели машины. Оказалось, что владельцы незаконно протюнинговали автомобили. Девять машин с Крестового отправились на штрафстоянку. Полицейские считают, что любители дрифта подделали номера, что грозит даже уголовным делом.
Ранее Life.ru рассказал, как в Москве хоккеист устроил дикий дрифт прямо возле стадиона «Спартак». Им оказался 30-летний Даниил Доос, который приехал на своей BMW M2 Coupe прямо к арене красно-белых. Вместо спокойной поездки, мужчина начал дрифтовать, чем рассердил жителей ближайших домов.
Telegram / Mash на Мойке