Соединённые Штаты Америки более аккуратно помогают Киеву, нежели Израилю, так как Москва грозит им ядерным оружием, которым Иран не обладает. Об этом рассказывает издание Politico со ссылкой на источники.

«Мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямой войны с Тегераном, которая может привести к ядерной войне», — признался старший помощник американского Сената, отвечающий за поддержку Киева.

Политик отметил, что провокации в сторону Кремля всё больше усиливают угрозу ядерной войны. По сообщениям агентства, такую позицию разделяют ещё два источника из Вашингтона.