Ядерное оружие России предрешило разницу в военной помощи Украине и Израилю
Politico: США помогают Украине сдержанней, чем Израилю, из-за ядерного оружия РФ
Соединённые Штаты Америки более аккуратно помогают Киеву, нежели Израилю, так как Москва грозит им ядерным оружием, которым Иран не обладает. Об этом рассказывает издание Politico со ссылкой на источники.
«Мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямой войны с Тегераном, которая может привести к ядерной войне», — признался старший помощник американского Сената, отвечающий за поддержку Киева.
Политик отметил, что провокации в сторону Кремля всё больше усиливают угрозу ядерной войны. По сообщениям агентства, такую позицию разделяют ещё два источника из Вашингтона.
Недавно полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец заявил, что НАТО и США провоцируют Россию с конкретной целью — они хотят добиться применения ядерного оружия. Он уверен, что после применения Москвой ЯО на Москву накинется весь Североатлантический альянс.
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