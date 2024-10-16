Генетики выбрали группу крови с самым высоким риском раннего инсульта

У людей со второй группой крови значительно увеличен риск инсульта до 60 лет. Такие данные приводят учёные-генетики, проанализировав данные более 17 000 человек, перенёсших инсульт, и около 600 000 контрольных участников, чей возраст составлял от 18 до 59 лет.

В ходе исследований человеческого генома были обнаружены два отрезка, которые напрямую коррелируют с увеличенной вероятностью инсульта до 60 лет, при этом один из них связан с группами крови. У испытуемых со второй группой крови данный риск выше на 16 процентов, а у носителей первой группы — ниже на 12 процентов, отмечает ScienceAlert.

Учёные отмечают, что причины данной тенденции пока неясны. Предполагается, что роль играет свёртываемость крови, которая влияет на образование тромбов. В молодом возрасте у человека вероятнее появится тромб, нежели атеросклероз.