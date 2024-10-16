Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 08:33

Генетики выбрали группу крови с самым высоким риском раннего инсульта

SA: Носители второй группы крови больше подвержены возникновению инсульта

У людей со второй группой крови значительно увеличен риск инсульта до 60 лет. Такие данные приводят учёные-генетики, проанализировав данные более 17 000 человек, перенёсших инсульт, и около 600 000 контрольных участников, чей возраст составлял от 18 до 59 лет.

В ходе исследований человеческого генома были обнаружены два отрезка, которые напрямую коррелируют с увеличенной вероятностью инсульта до 60 лет, при этом один из них связан с группами крови. У испытуемых со второй группой крови данный риск выше на 16 процентов, а у носителей первой группы — ниже на 12 процентов, отмечает ScienceAlert.

Учёные отмечают, что причины данной тенденции пока неясны. Предполагается, что роль играет свёртываемость крови, которая влияет на образование тромбов. В молодом возрасте у человека вероятнее появится тромб, нежели атеросклероз.

Звезда «Кармелиты» попала в реанимацию из-за «тихого убийцы», сгубившего Юру Шатунова
Звезда «Кармелиты» попала в реанимацию из-за «тихого убийцы», сгубившего Юру Шатунова

Недавно научные сотрудники выяснили, что у сладкоежек повышен риск развития диабета, депрессии и инсульта. Учёные разделили 180 000 человек на три группы и взяли анализы. В итоге для сладкоежек выводы оказались неутешительными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kunlanan Yarist

Николай Рюмин
  • Новости
  • Новости науки
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров