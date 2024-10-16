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16 октября, 09:27

Как не переборщить с кружками для ребёнка: Советы от психолога

Психолог Чмуж: Ребёнок должен быть загружен в кружках до 4 часов в неделю

Многие родители, помимо школы, отдают своих детей в кружки и секции. Как не перегрузить наследника дополнительными занятиями, объяснила психолог Александра Чмуж. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она призвал контролировать время нагрузок и отдыха.

По словам эксперта, ребёнок должен быть загружен в кружках и секциях до четырёх часов в неделю, не более того. При этом для дополнительных занятий лучше всего выбрать 2-3 направления. Кроме того, ежедневно у школьника должно быть около 2-3 часов свободного времени, чтобы нервная система ребёнка расслабилась. Однако важную роль в жизни школьника играет и физическая нагрузка. Психолог рекомендовала уделять ей по часу каждый день.

«Во время физической нагрузки ребёнок сбрасывает напряжение, которое накопилось в теле за счёт психических процессов. Это позволяет организму выделять гормон — серотонин — это снижает накопленный стресс», — объясняет специалист.

Она также призывает родителей обращать внимание на нежелание наследника заниматься в кружках и секциях. Не исключено, что там могут возникнуть напряжённые отношения. Кроме того, школьник может просто переутомляться из-за дополнительных занятий.

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Ещё одна серьёзная проблема, с которой дети могут столкнуться на занятиях — это буллинг. Однако ранее в Госдуме придумали, как бороться со школьными хулиганами.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
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