Как не переборщить с кружками для ребёнка: Советы от психолога

Многие родители, помимо школы, отдают своих детей в кружки и секции. Как не перегрузить наследника дополнительными занятиями, объяснила психолог Александра Чмуж. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она призвал контролировать время нагрузок и отдыха.

По словам эксперта, ребёнок должен быть загружен в кружках и секциях до четырёх часов в неделю, не более того. При этом для дополнительных занятий лучше всего выбрать 2-3 направления. Кроме того, ежедневно у школьника должно быть около 2-3 часов свободного времени, чтобы нервная система ребёнка расслабилась. Однако важную роль в жизни школьника играет и физическая нагрузка. Психолог рекомендовала уделять ей по часу каждый день.

«Во время физической нагрузки ребёнок сбрасывает напряжение, которое накопилось в теле за счёт психических процессов. Это позволяет организму выделять гормон — серотонин — это снижает накопленный стресс», — объясняет специалист.

Она также призывает родителей обращать внимание на нежелание наследника заниматься в кружках и секциях. Не исключено, что там могут возникнуть напряжённые отношения. Кроме того, школьник может просто переутомляться из-за дополнительных занятий.