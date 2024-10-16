В арсенале ВСУ появятся новейшие французские дроны

Франция собирается «в ближайшие недели» поставить Украине свои новейшие дроны-камикадзе. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Французские ударные дроны поставят на Украину. Видео © X / SebLecornu

Лекорню уточнил, что беспилотники успешно прошли испытания. Новое вооружение будет также пополнять запасы Вооружённых сил (ВС) Франции.

«Поставки в Украину и в наши войска в ближайшие недели», — написал глава ведомства в соцсети X.