В арсенале ВСУ появятся новейшие французские дроны
Глава МО Франции Лекорню обещал поставить Украине новые дроны в ближайшее время
Франция собирается «в ближайшие недели» поставить Украине свои новейшие дроны-камикадзе. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.
Французские ударные дроны поставят на Украину. Видео © X / SebLecornu
Лекорню уточнил, что беспилотники успешно прошли испытания. Новое вооружение будет также пополнять запасы Вооружённых сил (ВС) Франции.
«Поставки в Украину и в наши войска в ближайшие недели», — написал глава ведомства в соцсети X.
А ранее Life.ru писал, что украинские войска используют беспилотники, выбрасывающие раскалённый металл. Новые БПЛА прозвали «дроны-драконы». Это вооружение опасно, так как способно нанести ущерб окружающей среде, а последствия от применения — «ужасающие».
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