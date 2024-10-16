Виноват Дарвин?! Названа неочевидная причина близорукости
Учёный Гацу: На развитие близорукости влияет генетическая предрасположенность
На развитие близорукости влияет генетическая предрасположенность, уверена заместитель директора НМТК «Микрохирургия глаза» имени академика Фёдорова, доктор медицинских наук Марина Гацу. По её словам, широкое распространение недуга связано с эволюционными процессами.
«Уже к 30-му году половина населения мира будет близоруким. Это связано с эволюционными процессами, но вторая причина — это то, в каких условиях мы с вами живём, какой образ жизни мы ведём», — отметила собеседница телеканала «Санкт-Петербург».
Она подчеркнула, что здоровый образ жизни играет важную роль не только для сохранения зрения, но и для профилактики других болезней. Если придерживаться ЗОЖ и вовремя посещать специалистов, то можно остановить прогресс дефектов зрения, даже если они обусловлены генетикой. Кроме того, помочь в лечении недуга могут лазерные технологии, напомнила эксперт.
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