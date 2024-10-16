Россиянам объяснили, выгодно ли сейчас вкладывать деньги в гаражи

На фоне свёртывания льготных ипотечных программ некоторые эксперты начали рекомендовать россиянам вкладывать деньги в гаражи. Однако руководитель центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелёв уверен, что заниматься подобными инвестициями не стоит.

В интервью радио Sputnik он назвал эту идею бесперспективной из-за отсутствия высокого спроса на гаражи. Кроме того, по словам эксперта, нет понимания, что будет с экономикой через 17 лет — именной такой срок окупаемости называют некоторые специалисты.

«Сейчас строятся разные машиноместа в больших зданиях, они либо сдаются в аренду, либо продаются, но это очень дорого, поэтому я думаю, что, к сожалению, инвестирование в данном случае в гаражи себя не окупает и не окупит», — отметил Швелёв.

По его словам, россиянам сегодня стоит присмотреться к депозитам под 20%. Кроме того, деньги выгодно вкладывать в золото, полагает эксперт.