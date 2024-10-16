Мать погибшего на СВО героя осуществила две мечты сына после его смерти
Погибший гнерой СВО Василий. Фото © kp.ru
Жительница Ростовской области после гибели сына на СВО осуществила две мечты молодого человека. Об этоммать героя рассказала kp.ru.
Ещё в двухтысячных женщина переехала с ребёнком из Западной Украины. Будучи школьником, парень говорил, что станет военным, купить дом для себя и матери, а также заведёт собаку. В 2022 году 19-летний молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ, а позже получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.
«Я решила, что буду жить за двоих. Получила российское гражданство, купила жильё и завела собаку – небольшую, как и хотел Вася», — поделилась она.
Недавно жительница Ростовской области только после смерти сына узнала, что он записался добровольцем на СВО. Боец с позывным Дед погиб, спасая раненых товарищей. Родным говорил, что продолжает работать моряком.