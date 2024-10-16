Мать погибшего на СВО героя осуществила две мечты сына после его смерти

Жительница Ростовской области после гибели сына на СВО осуществила две мечты молодого человека. Об этоммать героя рассказала kp.ru.

Ещё в двухтысячных женщина переехала с ребёнком из Западной Украины. Будучи школьником, парень говорил, что станет военным, купить дом для себя и матери, а также заведёт собаку. В 2022 году 19-летний молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ, а позже получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

«Я решила, что буду жить за двоих. Получила российское гражданство, купила жильё и завела собаку – небольшую, как и хотел Вася», — поделилась она.