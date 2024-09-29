Докопался до собаки: Забулдыга не смог купить водки и с кулаками сорвался на маму погибшего бойца СВО

Ещё один неадекват, нападающий на женщин в возрасте, найден в Тюмени: изверг с похмелья несколько раз ударил маму погибшего бойца СВО по голове на выходе из магазина. Его выбесило, что она зашла туда с собакой

В Тюмени мужчина ударил женщину в магазине. Видео © SHOT

Как рассказала SHOT 52-летняя пострадавшая, в злополучный вечер она гуляла с собакой и зашла в магазин за батарейками. Таблички, запрещающей собаке находиться внутри, не было и, по её словам, продавцы тоже были не против. Как утверждает женщина, на кассе появился мужик с несколькими бутылками водки, от него разило перегаром. Он втиснулся без очереди, но его не обслужили. Тогда стал буянить и орать, почему, мол, в магазине собака.