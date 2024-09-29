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29 сентября, 07:06

Докопался до собаки: Забулдыга не смог купить водки и с кулаками сорвался на маму погибшего бойца СВО

В Тюмени пьяный мужчина из-за собаки ударил мать погибшего бойца СВО

Ещё один неадекват, нападающий на женщин в возрасте, найден в Тюмени: изверг с похмелья несколько раз ударил маму погибшего бойца СВО по голове на выходе из магазина. Его выбесило, что она зашла туда с собакой

В Тюмени мужчина ударил женщину в магазине. Видео © SHOT

Как рассказала SHOT 52-летняя пострадавшая, в злополучный вечер она гуляла с собакой и зашла в магазин за батарейками. Таблички, запрещающей собаке находиться внутри, не было и, по её словам, продавцы тоже были не против. Как утверждает женщина, на кассе появился мужик с несколькими бутылками водки, от него разило перегаром. Он втиснулся без очереди, но его не обслужили. Тогда стал буянить и орать, почему, мол, в магазине собака.

Пострадавшая рассказала, что агрессивный мужик поджидал её с пёсиком у выхода, накинулся на собаку, а когда женщина попыталась защитить питомца, влетело и ей. Она обратилась в больницу, у неё зафиксировали ушибы. Она также написала заявление в полицию с требованием найти неадеквата. Сама женщина потеряла сына — он был старшим лейтенантом, погиб в зоне СВО. Сослуживцы недавно приезжали к пенсионерке и рассказывали о нём, как об отважном солдате.

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Недавно в Ульяновске мужчина несколько раз ударил по лицу бабушку, торговавшую цветами. Женщин могла лишь закрывать лицо руками. Вскоре неадеквата задержали, им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. Правоохранители завели дело по статье о хулиганстве. Причины жестокости изверг объяснить не смог.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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