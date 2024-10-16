В Госдуме объяснили, что Россия выиграет от урезания системы «всё включено» в Турции

Подорожание системы all inclusive («всё включено») в отелях является результатом глобального повышения цен на продукты питания, считает председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. В беседе с Life.ru депутат объяснил, что сокращениечисла отелей с этой системой может обернуться выгодой для России.

«На данный момент Россия является мировым экспортёром продуктов питания. Наша государственная политика позволяет обеспечивать туристическую отрасль достаточным количеством продовольствия. Таким образом, если турки не могут поддержать свою туротрасль в этом сегменте, мы получаем конкурентное преимущество в борьбе за российского туриста», — пояснил депутат.

При этом стандарт туристической услуги не связан с наличием или отсутствием питания по системе «всё включено» в отелях. В России все гостиницы, согласно действующему закону о туризме, обязаны пройти процедуру классификации. По словам парламентария, сейчас в ГД работают над новым законопроектом об обязательной классификации для более широкого спектра средств размещения и появлением реестровой модели, где каждый турист сможет заранее получить представление и о предстоящем месте отдыха, а также об объёме и качестве оказываемых там услуг.

«На семейные форматы в российской туриндустрии сейчас будет делаться особенный акцент. Поэтому, полагаю, зарубежные отели не будут спешить отказываться от столь серьёзного конкурентного преимущества, а постараются каким-то образом либо снизить издержки на all inclusive», — отметил эксперт.

В свою очередь генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина уточнила, что в Турции нет официального стандарта «всё включено», это просто «фишка» отельеров. По словам эксперта, система будет адаптироваться под конкретного туриста, но суть останется такой же.

«Если говорить об изменении питания «шведского стола» и переходе на меню, то уже процентов 10-15 турецких отелей сегмента люкс внедрили эту систему и «тестируют» её на VIP-туристах — тех, кто предпочитает приватность и камерность в отдыхе. Станет ли это повсеместно? Конечно, нет», — сказала специалист в разговоре с Life.ru.