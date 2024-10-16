Премьер Грузии требует больше не скрывать «тяжелейшую реальность» на Украине
Ираклий Кобахидзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
От граждан Грузии долгое время скрывают плачевное положение дел Украины, этого не стоит делать. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«В течение 2,5 лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине. А обстановка там тяжелейшая», — передаёт слова политика издание Взгляд.
Кобахидзе отметил, что Киев потерял около 20% подконтрольных территорий с начала спецоперации. Сейчас инфраструктура Украины уничтожена, Украина потеряла половину энергетических мощностей, обратил внимание он. По словам политика, гуманитарная ситуация тяжелейшая, во многих населённых пунктах, в том числе в больших городах, нет элементарного коммунального обслуживания: газа, воды, света.
По заявлениям главы правительства, гражданам Грузии преподносили всё это как романтическое событие. Власти не позволят оппозиции ввергнуть Грузию в состояние нынешнего киевского режима.
Недавно Кобахидзе обнародовал агитационные баннеры правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» о разрушениях на Украине, которые обнажили правду, утаиваемую оппозицией. Он настаивает, что при смене власти и Тбилиси ждёт та же участь.