От граждан Грузии долгое время скрывают плачевное положение дел Украины, этого не стоит делать. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«В течение 2,5 лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине. А обстановка там тяжелейшая», — передаёт слова политика издание Взгляд.

Кобахидзе отметил, что Киев потерял около 20% подконтрольных территорий с начала спецоперации. Сейчас инфраструктура Украины уничтожена, Украина потеряла половину энергетических мощностей, обратил внимание он. По словам политика, гуманитарная ситуация тяжелейшая, во многих населённых пунктах, в том числе в больших городах, нет элементарного коммунального обслуживания: газа, воды, света.

По заявлениям главы правительства, гражданам Грузии преподносили всё это как романтическое событие. Власти не позволят оппозиции ввергнуть Грузию в состояние нынешнего киевского режима.