Миру нужен «мистер Икс»! Кто погасил Карибский кризис за 10 минут до ядерной войны и как это повторить

16 октября 1962 года начался Карибский кризис, когда США и СССР были буквально в 10 минутах от ядерной войны – именно за столько размещённые в Турции американские ракеты средней дальности «Юпитер» могли долететь до РФ. Его разрешение помогло человечеству сформулировать значимый вывод — упрямство ядерных держав может привести планету к непоправимому, потому надо научиться слушать друг друга и пытаться выстраивать диалог даже при условии крайне острой политической конфронтации. Таким мнением с Life.ru поделились политологи Армен Гаспарян и Андрей Кортунов, отметив, что большая заслуга в разрешении кризиса 60-летней давности принадлежит не политикам, а лидерам общественного мнения.

Гаспарян назвал одним из решающих шагов для предотвращения войны в то время встречу советского разведчика Александра Феклисова с американским журналистом ABC Джоном Скали, который был близок к клану Кеннеди. Вместе они обсуждали, как можно не привести планету к коллапсу, и, в конце концов, сумели донести до политических лидеров позицию Москвы и Вашингтона. Беседа прошла в ресторане «Оксидентал», который, к слову, потом у себя повесил табличку о встрече таинственного русского «мистера Икс». Политолог убеждён, «Феликсовы» в России есть и сейчас, благодаря усилиям внешней разведки. Что же касается таких же инициативных людей, как Скали, в Штатах — есть некоторые опасения, заметил политолог.

«Вопрос, кто может быть новым Скали в США до сих пор открыт, может быть это Такер Карлсон, может быть, а может быть и нет. Но при таком извините шизофреническом настрое, как сегодня демонстрирует Запад, я сомневаюсь, что один человек может навести порядок в этих беспокойных головах. Вот об этом бы стоило, конечно, всегда помнить», — заявил Гаспарян.

Его коллега политолог Андрей Кортунов, говоря о Карибском ракетном кризисе, заявил, что сравнивать ситуацию тогда и сегодня сложно, так как это был другой мир и уровень технического развития. Но, тем не менее, некоторые уроки событий 62-летней давности, безусловно, применимы и к нашим дням. Первое, о чём здесь можно сказать, это следует сказать — это коммуникации на всех уровнях. Другой важный аспект, который сегодня гораздо меньше проявлен, чем это было 62 года назад, — тогда действительно был явный страх перед возможностью ядерного столкновения, пояснил наш собеседник.

«Исчезновение страха подрывает сдерживание. И в этом тоже, так сказать, уроки 1962 года. Тогда этот страх, понимание того, что ядерная война – это глобальная катастрофа, вот эти обстоятельства позволили вовремя этот кризис как-то разрулить. Я бы ещё к этому добавил и то, что если говорить о том, как кризис был разрешён, то обе стороны были готовы к определённым уступкам. То есть они проявили гибкость в своих позициях», — заявил политолог.