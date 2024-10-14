Песков оценил слова Байдена о сокращении ядерного потенциала

Россия считает переговоры по ядерному вооружению обязательными, однако необходимо учитывать реальное положение дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, с учётом политики, которую ведут ядерные державы против РФ, нужно обсуждать и другие вопросы национальной безопасности.

«В условиях войны, которая ведётся в отношении РФ с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав — как США, Англия, Франция говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, совершенно невозможно. РФ считает такие контакты обязательными. Их нельзя откладывать в долгий ящик, но мы должны рассматривать все аспекты безопасности в комплексе, с учётом реального положения дел», — сказал представитель Кремля.