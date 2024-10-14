Песков оценил слова Байдена о сокращении ядерного потенциала
Песков: Диалог с США о сокращении ЯО невозможен без учёта аспектов безопасности
Россия считает переговоры по ядерному вооружению обязательными, однако необходимо учитывать реальное положение дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, с учётом политики, которую ведут ядерные державы против РФ, нужно обсуждать и другие вопросы национальной безопасности.
«В условиях войны, которая ведётся в отношении РФ с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав — как США, Англия, Франция говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, совершенно невозможно. РФ считает такие контакты обязательными. Их нельзя откладывать в долгий ящик, но мы должны рассматривать все аспекты безопасности в комплексе, с учётом реального положения дел», — сказал представитель Кремля.
Напомним, президент США Джо Байден выразил готовность к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросам сокращения ядерного оружия. По его словам, американская верхушка готова к диалогу без предварительных условий. Лидер также отметил, что существующие ядерные риски противоречат усилиям нобелевских лауреатов и подрывают те нормы и соглашения, над которыми страны трудились совместно. Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что такие переговоры не полезнее, чем возможное перемирие СССР с Германией в 1945 году.
Life.ru