Под Калугой наказали юных школьниц-тиктокерш, устроивших танцы на могиле бойца СВО

Суд в Калужской области признал двух школьниц 10 и 12 лет виновными в надругательстве над могилой участника спецоперации (СВО). Родителей девочек привлекли к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских прав.

«Несовершеннолетние поставлены на профилактический учёт в районном отделе полиции и помещены на 15 суток в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по региону», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Калужской области.

Сам инцидент произошёл ещё 4 сентября. По данным правоохранителей, школьницы пришли на городское кладбище в Сухиничах и танцевали на могилах, в том числе с флагом России. Своё выступление они снимали на телефон, и в тот же вечер выложили ролик в TikTok. По видео тиктокерш и нашли.