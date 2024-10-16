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16 октября, 12:23

Под Калугой наказали юных школьниц-тиктокерш, устроивших танцы на могиле бойца СВО

Под Калугой двух школьниц отправили в спецприёмник за танцы на могиле бойца СВО

Суд в Калужской области признал двух школьниц 10 и 12 лет виновными в надругательстве над могилой участника спецоперации (СВО). Родителей девочек привлекли к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских прав.

«Несовершеннолетние поставлены на профилактический учёт в районном отделе полиции и помещены на 15 суток в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по региону», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Калужской области.

Сам инцидент произошёл ещё 4 сентября. По данным правоохранителей, школьницы пришли на городское кладбище в Сухиничах и танцевали на могилах, в том числе с флагом России. Своё выступление они снимали на телефон, и в тот же вечер выложили ролик в TikTok. По видео тиктокерш и нашли.

Ранее сообщалось, что СК России организовал проверку в отношении двух несовершеннолетних 13 и 15 лет, которые разгромили почти все могилы на кладбище под Новокузнецком. В том числе подростки повредили захоронения героев СВО.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Deman

Наталья Демьянова
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