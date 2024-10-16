Пациентам назвали ошибку, из-за которой можно проснуться во время операции
Хирург Григорьян: Перед операцией пациенту нужно принять душ и нельзя пить
Чтобы между пациентом и врачом сформировались доверительные отношения, они оба должны быть открыты друг к другу, полагает эндоваскулярный хирург, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашот Григорьян. Он объяснил россиянам, как нужно готовиться к операции.
Предварительно пациент может поинтересоваться современными методами лечения его заболевания и страной происхождения материалов, которые будут использованы при операции. Также следует сообщить врачу о прошлых процедурах, отметил кандидат медицинских наук.
«Помните, открытость как врача, так и пациента на первом приёме — залог формирования доверительных отношений и успеха в лечении заболевания!» — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».
По его словам, накануне операции пациенту необходимо принять гигиенический душ, однако не сильно орудовать мочалкой, чтобы избежать микротрещин. Также следует побрить зоны с густым волосяным покровом. А в день хирургического вмешательства нельзя есть и пить. Именно из-за нарушения этого предписания наркоз может подействовать не так, как надо.
Для госпитализации также потребуется ряд анализов крови, ЭКГ, ЭхоКГ, прививочный сертификат, заключение терапевта или педиатра об отсутствии контактов с лихорадящими людьми в течении двух недель, предшествующих операции и некоторые заключения узких специалистов. Важно также заранее подготовить документы, напомнил эксперт.
Ранее россиянам рассказали, как найти управу на врача, который требует деньги за лечение по ОМС. По словам юриста, подобное поведение наказывается законом.
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