Пациентам назвали ошибку, из-за которой можно проснуться во время операции

Чтобы между пациентом и врачом сформировались доверительные отношения, они оба должны быть открыты друг к другу, полагает эндоваскулярный хирург, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашот Григорьян. Он объяснил россиянам, как нужно готовиться к операции.

Предварительно пациент может поинтересоваться современными методами лечения его заболевания и страной происхождения материалов, которые будут использованы при операции. Также следует сообщить врачу о прошлых процедурах, отметил кандидат медицинских наук.

«Помните, открытость как врача, так и пациента на первом приёме — залог формирования доверительных отношений и успеха в лечении заболевания!» — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

По его словам, накануне операции пациенту необходимо принять гигиенический душ, однако не сильно орудовать мочалкой, чтобы избежать микротрещин. Также следует побрить зоны с густым волосяным покровом. А в день хирургического вмешательства нельзя есть и пить. Именно из-за нарушения этого предписания наркоз может подействовать не так, как надо.

Для госпитализации также потребуется ряд анализов крови, ЭКГ, ЭхоКГ, прививочный сертификат, заключение терапевта или педиатра об отсутствии контактов с лихорадящими людьми в течении двух недель, предшествующих операции и некоторые заключения узких специалистов. Важно также заранее подготовить документы, напомнил эксперт.