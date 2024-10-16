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16 октября, 12:14

Пациентам назвали ошибку, из-за которой можно проснуться во время операции

Хирург Григорьян: Перед операцией пациенту нужно принять душ и нельзя пить

Чтобы между пациентом и врачом сформировались доверительные отношения, они оба должны быть открыты друг к другу, полагает эндоваскулярный хирург, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашот Григорьян. Он объяснил россиянам, как нужно готовиться к операции.

Предварительно пациент может поинтересоваться современными методами лечения его заболевания и страной происхождения материалов, которые будут использованы при операции. Также следует сообщить врачу о прошлых процедурах, отметил кандидат медицинских наук.

«Помните, открытость как врача, так и пациента на первом приёме — залог формирования доверительных отношений и успеха в лечении заболевания!» — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

По его словам, накануне операции пациенту необходимо принять гигиенический душ, однако не сильно орудовать мочалкой, чтобы избежать микротрещин. Также следует побрить зоны с густым волосяным покровом. А в день хирургического вмешательства нельзя есть и пить. Именно из-за нарушения этого предписания наркоз может подействовать не так, как надо.

Для госпитализации также потребуется ряд анализов крови, ЭКГ, ЭхоКГ, прививочный сертификат, заключение терапевта или педиатра об отсутствии контактов с лихорадящими людьми в течении двух недель, предшествующих операции и некоторые заключения узких специалистов. Важно также заранее подготовить документы, напомнил эксперт.

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Ранее россиянам рассказали, как найти управу на врача, который требует деньги за лечение по ОМС. По словам юриста, подобное поведение наказывается законом.

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Борис Эльфанд
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