В России подорожает водка

На алкоголь крепче 28% предлагают поднять цену с 1 января 2025 года. Таким образом, цена самой дешёвой бутылки водки объёмом 0,5 литра будет стоить 349 рублей, вместо прежних 299 рублей. С инициативой увеличения стоимости выступил Минфин РФ, проект размещён на сайте нормативных правовых актов.

Помимо водки, подорожает и коньяк. Его стоимость увеличится с 556 рублей до 651 рубля, а на бренди — с 403 рублей до 472 рублей.

В июле 2024 года уже было подорожание алкогольной продукции. Сейчас рост цен объясняют инфляцией, увеличением расходов на производство и логистику, а также ростом ставки акциза на алкоголь.