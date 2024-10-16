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16 октября, 12:37

В России подорожает водка

Минфин: Цена самой дешевой водки в России превысит 300 рублей

На алкоголь крепче 28% предлагают поднять цену с 1 января 2025 года. Таким образом, цена самой дешёвой бутылки водки объёмом 0,5 литра будет стоить 349 рублей, вместо прежних 299 рублей. С инициативой увеличения стоимости выступил Минфин РФ, проект размещён на сайте нормативных правовых актов.

Помимо водки, подорожает и коньяк. Его стоимость увеличится с 556 рублей до 651 рубля, а на бренди — с 403 рублей до 472 рублей.

В июле 2024 года уже было подорожание алкогольной продукции. Сейчас рост цен объясняют инфляцией, увеличением расходов на производство и логистику, а также ростом ставки акциза на алкоголь.

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Недавно завод в Нижегородской области, принадлежащий ведущему производителю водки в России Novabev Group, временно потерял лицензию на работу. Причиной тому послужило загрязнение реки Чугунка, вызванное сбросом отходов и гибелью рыбы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aninna

Николай Рюмин
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